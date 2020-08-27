Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!

Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve çok sevilen yapımlar arasında yer alan Babil dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiye kadar 10 bölümü yayınlanan Babil dizisi Ay Yapım tarafından ortaya konuyor ve Uluç Bayraktar tarafından yönetiliyor. Başarılı dizinin senaryosu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından yazılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu zamana kadar yeni bölümleri yayınlanmayan Babil dizisinin yeniden ne zaman yayınlanmaya başlayacağı izleyiciler tarafında büyük bir merak konusu olarak görülüyor. Son olarak dizide Egemen karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Ozan Güven, İnstagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Tüm Babil ekip arkadaşlarıma da selamlar olsun, Ağustos’ta görüşmek üzere…”

Bu açıklama ile beraber Babil dizisinin Star TV ekranlarında Ağustos ayı içinde yeniden yayınlanmaya başlayacağı öğrenilmiş oldu.

Diğer yandan Star TV tarafından da 2020-2021 sezonuyla alakalı olarak şu açıklama yapıldı;

“Star, yeni sezon hazırlıklarına birbirinden özel dizi ve programlarla başladı. Önceki sezondan devam eden ‘Sefirin Kızı’ ve ‘Babil’in yanı sıra; çekim hazırlıkları başlayan dizi ve programlar, yeni sezonda Star izleyicisiyle buluşacak. Yepyeni yarışma ve programlarla da gündüz kuşağını renklendirecek olan Star, seyircisinin vazgeçilmezi olacak”