İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Babil’in yeni sezonunun yayınlanacağı tarih belli oldu! Dizinin oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin ne zaman ekranda olacağını açıkladı…

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:45
Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
Takip Et:

Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve çok sevilen yapımlar arasında yer alan Babil dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiye kadar 10 bölümü yayınlanan Babil dizisi Ay Yapım tarafından ortaya konuyor ve Uluç Bayraktar tarafından yönetiliyor. Başarılı dizinin senaryosu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından yazılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu zamana kadar yeni bölümleri yayınlanmayan Babil dizisinin yeniden ne zaman yayınlanmaya başlayacağı izleyiciler tarafında büyük bir merak konusu olarak görülüyor. Son olarak dizide Egemen karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Ozan Güven, İnstagram üzerinden yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Tüm Babil ekip arkadaşlarıma da selamlar olsun, Ağustos’ta görüşmek üzere…”


Bu açıklama ile beraber Babil dizisinin Star TV ekranlarında Ağustos ayı içinde yeniden yayınlanmaya başlayacağı öğrenilmiş oldu.

Diğer yandan Star TV tarafından da 2020-2021 sezonuyla alakalı olarak şu açıklama yapıldı;

“Star, yeni sezon hazırlıklarına birbirinden özel dizi ve programlarla başladı. Önceki sezondan devam eden ‘Sefirin Kızı’ ve ‘Babil’in yanı sıra; çekim hazırlıkları başlayan dizi ve programlar, yeni sezonda Star izleyicisiyle buluşacak. Yepyeni yarışma ve programlarla da gündüz kuşağını renklendirecek olan Star, seyircisinin vazgeçilmezi olacak”

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pek çok üniversite öğrencisi ve işverenin kullandığı Yetenek Kapısı nedir?
Güz Masalı final bölümünde neler olacak? Viraj suçlamaları kabul edecek mi?
Akıncı dizisinde oynayacak olan Savaş Alp Başar kimdir?
Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?
Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 2019 MSÜ Tercih Sonuçları
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
MEB 2020 sınavları tarihleri belli oldu
House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? Game of Thrones devam serisi onayı aldı
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Show TV Yeni Başlayacak ve Devam Edecek Diziler 2020 - 2021 Sezonu
Uçankuş TV Eşimin Zevki jürileri ve sunucusu belli oldu. İşte Damla Ersubaşı hakkında bilgiler
2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı
Bankalar dışında kredi desteği sağlayan Finans şirketleri!
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Kanal 7 Güz Masalı Dizisi Javni Gerçek Adı Nedir? Sritji Jha Kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.