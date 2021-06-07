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Star TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Pazartesi günü sitemizde yer verdiğimiz Star TV'de Pazartesi tarihinde ne var? Star TV Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Haziran 7 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 03:02
Star TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Menajerimi Ara

03:00 Kaçak Gelinler

04:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 07.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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