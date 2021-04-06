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Star TV'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 6 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Star TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 6 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Star TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 00:00
Star TV'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 6 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06.30'da Bıçkın ile başlıyor. Saat 13.00'da ise Sefirin Kızı izleyicilerle buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45: Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin KIzı

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Valerian ve Bin Gezen İmparatorluğu

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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