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Star TV'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Star TV'de Cuma tarihinde ne var? Cuma yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 04.06.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

04 Haziran 2021 Cuma 21:05
Star TV'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor.  4 Haziran 2021 Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 4 Haziran 2021 Cuma  yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Yüksek Sosyete
  • 11 :15 Kaçak Gelinler
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16.20 Güzel Köylü
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
  • 00:15 Beynelmilel

 

Star TV nasıl izlenir?

Star TV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV  4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 04.06.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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