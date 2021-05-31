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Star TV'de 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Star TV'de Pazartesi tarihinde ne var? Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 31 Pazartesi tarihindeki haberimizden Star TV'de Pazartesi tarihinde ne var? Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:20
Star TV'de 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Ana Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Gişe Memuru

02:30 Gişe Memuru

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 06:20
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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