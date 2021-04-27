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Star TV'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Star TV'de Salı tarihinde ne var? Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 27.04.2021 tarihli haberimizi okuyun.

27 Nisan 2021 Salı 06:00
Star TV'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Güzel Köylü
  • 06:00 Menajerimi Ara
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:15 Kağıt Ev
  • 17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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