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Star TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Star TV'de Pazar tarihinde ne var? Star TV Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili yeni ayrıntılar 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 gününe ait Star TV'de Pazar tarihinde ne var? Star TV Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 15:24
Star TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 07:00 Geniş Aile
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 09:45 Ayşecik ile Ömercik
  • 10:00 Menajerimi Ara
  • 12:45 Ada Masalı
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Kazara Aşk
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Güzel Köylü dizisiyle başlıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 27 Haziran 2021 Pazar Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde Pazar günü öğle kuşağında Tülin Şahin ile Moda adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Menajerimi Ara dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 27.06.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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