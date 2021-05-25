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Star TV'de 25 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Star TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 25-05-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 18:01
Star TV'de 25 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 25 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 25.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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