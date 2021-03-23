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Star TV'de 23 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Star TV'de Salı tarihinde ne var? Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 18:02
Star TV'de 23 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00'da Mesut Yar ile Bugün başlıyor. Ardından 13:15'te Gerçeğin Peşinde ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 00:30’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alşan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Sefirin Kızı ( Tekrar)

18:45 STAR HABER

20:00 Yerli Sinema

00:30 Menajerimi Ara ( Tekrar)

03:30 Yabancı Sinema

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.03.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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