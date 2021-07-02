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Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Star TV'de Cuma tarihinde ne var? Star TV Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:20
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor.  2 Temmuz 2021 Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma  yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV  2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı

07:00 Menajerimi Ara

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

Star TV nasıl izlenir?

Star TV  2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV  2 Temmuz 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV  2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 02.07.2021 09:20
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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