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Star TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Star TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 13 Nisan 2021 tarihli haberimizde Star TV'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 18:08
Star TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07.00'da Medcezir ile başlıyor. Saat 12'de Tülin şahin'le Moda buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 13 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Medcezir
08:45 Seni Çok Bekledim
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ah Nerede

15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 13.04.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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