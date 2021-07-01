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Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Star TV'de Perşembe tarihinde ne var? Star TV Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Star TV'de Perşembe tarihinde ne var? Star TV Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında tüm yeni gelişmeleri 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:03
Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Ada Masalı

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 01.07.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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