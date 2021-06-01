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Star TV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Star TV'de Salı tarihinde ne var? Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 01.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

01 Haziran 2021 Salı 00:01
Star TV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Salı Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Yeni Nesil Ajan 3

22:15 Neşeli Hayat

00:30 Yeni Nesil Ajan 3

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeni Nesil Ajan 3 filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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