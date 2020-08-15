İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...

Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 15.08.2020’li haberimize göz atarak Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:06
Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor
Takip Et:

Yeni yayın sezonuna hazırlanan kanallardan birisi olan Star TV, eski başarılı projelerinin yanı sıra yeni projeleriyle bu yıl da adından söz ettirmeyi planlıyor. Sefirin Kızı ve Babil adlı dizilerle geçen sezon reytinglerde birincilikleri kovalayan kanal, yeni projeleri ile de liste de zirveyi hedefliyor.

Star TV’de devam edecek eski diziler

Geçen sezon izleyicileri ekranlarının başına kilitleyen 3 dizi yeni sezonda da devam edecek. İzleyiciler tarafından tam not alan bu diziler ise şu şekilde:

  • Babil
  • Sefirin Kızı
  • Güvercin

2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler

2020-2021 yeni yayın sezonu için hazırlıklarına başlayan Star TV, birbirinden farklı dizi ve program ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Kanal bazı projeler hakkında kısa bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Call My Agent ve İyi Günde Kötü Günde adlı iki yeni dizi Star TV ile izleyiciyle buluşacak.

Call My Agent-Menajerimi Ara

Ay Yapım imzası taşıyan yeni dizi birçok ülkede yayına girmiş ve izleyiciden tam not almış bir uyarlama olacak. Call My Agent adlı diziden uyarlanacak Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında yeni sezona hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu üzerinde çalışılan diziden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olacak olan Menajerimi Ara dizisinde birbirinden farklı isimler boy gösterecek. Bu isimler yapılan açıklamaya göre Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu oldu.

Menajerimi Ara adlı dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendisini oynayacak

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizi Menajerimi Ara dizisine birbirinden ünlü isimlerden konuk olacak. Bu isimlerden ilki Tuba Büyüküstün olacak. Ünlü oyuncu konuk olacağı dizide kendi kimliğiyle boy gösterecek.

İyi Günde Kötü Günde

Star TV ekranlarında başlayacak olan bir başka dizi ise İyi Günde Kötü Günde olacak. Q3 Medya tarafından izleyicinin beğenisine sunulacak dizide başrol Elçin Sangu olacak. Hazırlıkları süren diziden görüntüler gelmeye başladı. Gelen görüntülerden biri dizide Leyla adlı karaktere hayat verecek olan güzel oyuncu Elçin Sangu’dan geldi.


Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin’in oturacağı dizinin senaryosu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizi komik ve akıcı hikayesiyle izleyici beğenisine sunulacak.

Star TV’de başlayacak olan programlar/gündüz kuşağı

Yeni sezonda dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları ile de iddialı olmayı düşünen Star TV, yeni projeleri hayata geçirecek. Birbirinden eğlenceli programlar şu şekilde:

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Daha önce de ekranlarda program sunmuş ünlü sanatçı Alişan ile birlikte Demet Akalın Star TV ekranlarında bir araya gelecek. Ünlü sanatçıları bir araya getirecek olan program hafta içi her gün Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Uzun yıllardır küs olan ikili bu proje ile birlikte aralarındaki buzları tamamen eritmeyi planlıyor. Yaşamdan her şeyi bulabileceğiniz program, yeni yayın sezonunda Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Hem gülecek hem bilgilenecek hem de kendinizden bir şey bulacaksınız!

Global Medya tarafından hayata geçirilen proje ile ünlü ikili hafta içi her gün izleyicisiyle buluşacak. Magazinden mutfağa birçok konuda sohbet edecek olan ikiliye, ünlü konuklar ve birbirinden sürpriz diğer konuklar eşlik edecek.

Demet ve Alişan magazin gündemini belirleyecek!

Magazin haberlerini birlikte değerlendirecek olan ünlü ikili, birbirinden özel konukları ile magazin gündemine bomba gibi düşecek haberleri konuşacak. Ünlülerin farklı hayatlarına göz atacak ikili, bu hayatları izleyicileri ile paylaşacak.

Demet ve Alişan programı ne zaman başlayacak?

Yeni yayın sezonu her yıl Eylül ayında başlıyordu. Ancak yaşanılan korona virüs döneminden dolayı sezonun erken bitmesi ile birlikte yeni yayın sezonunun da erkenden açılması bekleniyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşmayan Star TV, yeni sezona eylül ayından önce başlayacak gibi duruyor.

Yeni Bir Ev

Sunuculuk koltuğunda Evrim Akın’ın olacağı yeni program Yeni Bir Ev programından birbirinden farklı ev yeniden yapılacak. Başvuru yapan yarışmacıların evlerine konuk olacak Evrim Akın, o evlerdeki değişimleri izleyiciler ile buluşturacak. Yeni başlayacak olan programa başvurmak isteyenler Star TV’nin resmi intenet sitesini ziyaret ederek programa katılım sağlayabilecek.

Gerçeğin Peşinde

Geçen sezonda ekranlarda yer alan Gerçeğin Peşinde adlı program bu sezonda ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezonda ufak bir değişikliğin olduğu programda, İnci Ertuğrul yerine Serap Paköz sunuculuk yapacak. Birbirinden farklı olaylara ışık tutacak programda, çoğu çözülmeyen sırlar çözülmeye çalışılacak. Gerçeğin Peşinde yeni sezonda yeni sunucusu ile Star TV ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 15.08.2020 11:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayten 2020-08-05 21:48:03

Güvercin dizisi yeni sezonda devam edecek.öi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi
Müge Anlı Şiar olayı ne oldu? Müge Anlı Şiar olayı çözüldü mü?
Müge Anlı Şiar olayı ne oldu? Müge Anlı Şiar olayı çözüldü mü?
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Netflix'in yeni rakibi Acun Ilıcalı
Netflix'in yeni rakibi Acun Ilıcalı
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!
Altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 15 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 14 Ağustos 2020 Cuma
Haziran 2019 Ayı Kira Artış ve Tefe Tüfe Oranı Ne Zaman Açıklanacak?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
Parliament, Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield, LM Sigaraları da zamlandı! 4 Ağustos 2019 Philip Morris zamlı güncel sigara fiyatları
Banka şikayeti nereye, nasıl yapılır? Bankayı şikayet etmek için nasıl bir yol izlenmeli?
iOS 14 güncellemesiyle gelecek özellikler neler? Apple iOS 14 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.