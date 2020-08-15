Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor

Yeni yayın sezonuna hazırlanan kanallardan birisi olan Star TV, eski başarılı projelerinin yanı sıra yeni projeleriyle bu yıl da adından söz ettirmeyi planlıyor. Sefirin Kızı ve Babil adlı dizilerle geçen sezon reytinglerde birincilikleri kovalayan kanal, yeni projeleri ile de liste de zirveyi hedefliyor.

Star TV’de devam edecek eski diziler

Geçen sezon izleyicileri ekranlarının başına kilitleyen 3 dizi yeni sezonda da devam edecek. İzleyiciler tarafından tam not alan bu diziler ise şu şekilde:

Babil

Sefirin Kızı

Güvercin

2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler

2020-2021 yeni yayın sezonu için hazırlıklarına başlayan Star TV, birbirinden farklı dizi ve program ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Kanal bazı projeler hakkında kısa bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Call My Agent ve İyi Günde Kötü Günde adlı iki yeni dizi Star TV ile izleyiciyle buluşacak.

Call My Agent-Menajerimi Ara

Ay Yapım imzası taşıyan yeni dizi birçok ülkede yayına girmiş ve izleyiciden tam not almış bir uyarlama olacak. Call My Agent adlı diziden uyarlanacak Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında yeni sezona hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu üzerinde çalışılan diziden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olacak olan Menajerimi Ara dizisinde birbirinden farklı isimler boy gösterecek. Bu isimler yapılan açıklamaya göre Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu oldu.

Menajerimi Ara adlı dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendisini oynayacak

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizi Menajerimi Ara dizisine birbirinden ünlü isimlerden konuk olacak. Bu isimlerden ilki Tuba Büyüküstün olacak. Ünlü oyuncu konuk olacağı dizide kendi kimliğiyle boy gösterecek.

İyi Günde Kötü Günde

Star TV ekranlarında başlayacak olan bir başka dizi ise İyi Günde Kötü Günde olacak. Q3 Medya tarafından izleyicinin beğenisine sunulacak dizide başrol Elçin Sangu olacak. Hazırlıkları süren diziden görüntüler gelmeye başladı. Gelen görüntülerden biri dizide Leyla adlı karaktere hayat verecek olan güzel oyuncu Elçin Sangu’dan geldi.

Star TV’de başlayacak olan programlar/gündüz kuşağı

Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin’in oturacağı dizinin senaryosu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizi komik ve akıcı hikayesiyle izleyici beğenisine sunulacak.

Yeni sezonda dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları ile de iddialı olmayı düşünen Star TV, yeni projeleri hayata geçirecek. Birbirinden eğlenceli programlar şu şekilde:

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Daha önce de ekranlarda program sunmuş ünlü sanatçı Alişan ile birlikte Demet Akalın Star TV ekranlarında bir araya gelecek. Ünlü sanatçıları bir araya getirecek olan program hafta içi her gün Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Uzun yıllardır küs olan ikili bu proje ile birlikte aralarındaki buzları tamamen eritmeyi planlıyor. Yaşamdan her şeyi bulabileceğiniz program, yeni yayın sezonunda Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Hem gülecek hem bilgilenecek hem de kendinizden bir şey bulacaksınız!

Global Medya tarafından hayata geçirilen proje ile ünlü ikili hafta içi her gün izleyicisiyle buluşacak. Magazinden mutfağa birçok konuda sohbet edecek olan ikiliye, ünlü konuklar ve birbirinden sürpriz diğer konuklar eşlik edecek.

Demet ve Alişan magazin gündemini belirleyecek!

Magazin haberlerini birlikte değerlendirecek olan ünlü ikili, birbirinden özel konukları ile magazin gündemine bomba gibi düşecek haberleri konuşacak. Ünlülerin farklı hayatlarına göz atacak ikili, bu hayatları izleyicileri ile paylaşacak.

Demet ve Alişan programı ne zaman başlayacak?

Yeni yayın sezonu her yıl Eylül ayında başlıyordu. Ancak yaşanılan korona virüs döneminden dolayı sezonun erken bitmesi ile birlikte yeni yayın sezonunun da erkenden açılması bekleniyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşmayan Star TV, yeni sezona eylül ayından önce başlayacak gibi duruyor.

Yeni Bir Ev

Sunuculuk koltuğunda Evrim Akın’ın olacağı yeni program Yeni Bir Ev programından birbirinden farklı ev yeniden yapılacak. Başvuru yapan yarışmacıların evlerine konuk olacak Evrim Akın, o evlerdeki değişimleri izleyiciler ile buluşturacak. Yeni başlayacak olan programa başvurmak isteyenler Star TV’nin resmi intenet sitesini ziyaret ederek programa katılım sağlayabilecek.

Gerçeğin Peşinde

Geçen sezonda ekranlarda yer alan Gerçeğin Peşinde adlı program bu sezonda ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezonda ufak bir değişikliğin olduğu programda, İnci Ertuğrul yerine Serap Paköz sunuculuk yapacak. Birbirinden farklı olaylara ışık tutacak programda, çoğu çözülmeyen sırlar çözülmeye çalışılacak. Gerçeğin Peşinde yeni sezonda yeni sunucusu ile Star TV ekranlarında olacak.