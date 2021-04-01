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Star TV yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım çekim mekanları belli oldu

Gündemde halen yer almaya devam eden Star TV yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım çekim mekanları belli oldu haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 1 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:26
Star TV yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım çekim mekanları belli oldu
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Star TV ekranlarında Kasım ayının sonunda izleyicileri ile buluşacağı ifade edilen Sol Yanım dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Hem gençlik hem de romantik komedi türünde izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Sol Yanım dizisinin nerede çekildiği merak edilenler arasında yer alıyor.

Sol Yanım Dizisi Nerede Çekiliyor?

Star TV’nin yeni dizilerinden olan Sol Yanım dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayında çekimlerine başlanan dizinin ilk bölümü ile Kasım ayı sonunda ekranlara gelmesi bekleniyor. Çekimleri Covid-19 sürecinde güçlükle devam ettirilen dizinin yayınlanacağı gün iple çekiliyor.

Sol Yanım dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği setlerden biri İstanbul Beşiktaş’ta yer alıyor. Dizide Kuzey Üniversitesi olarak karşımıza çıkan üniversitenin Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde yer aldığı biliniyor. Dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Kuzey Üniversitesi gerçek hayatta bir özel lise olarak kullanılıyor. Ancak bu özel lisenin hangi özel lise olduğu yalnızca basın mensupları tarafından biliniyor.

Diğer yandan Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Beşiktaş’ın yanı sıra Avrupa yakasında da bazı mekanlarda çekim yapıldığı öne sürülüyor. Dizideki Kutlusoy ailesinin yaşadığı evin de Anavutköy’de yer aldığı söyleniyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni setler kurulma ihtimali bulunuyor. Yeni setler kurulduğunda yine sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSetDiziStar TvSol Yanım
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