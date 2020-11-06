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Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim çekim mekanları belli oldu

Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim çekim mekanları belli oldu haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 6 Kasım 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim çekim mekanları belli oldu haberi için 6 Kasım 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 05:07
Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim çekim mekanları belli oldu
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Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?


Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 06.11.2020 05:07
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok Bekledim
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