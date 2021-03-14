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Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 22:53
Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı
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Star TV ekranlarının yeni yarışma programı Yeni Bir Ev 19 Ekim’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni programın sunucusu ve yarışmacıları merak ediliyor. Hafta içi her gün saat 16:30’da yayınlanacak olan gündüz kuşağı programını Evrim Akın sunacak.

Yarışmanın oldukça ilginç bir konsepti bulunuyor. Yarışmada 5 kişiye 100 bin lira bütçe verilecek ve bu bütçe ile kendi zevklerine göre evler dekore edilecek. Yarışmacılar bu bütçeyle sadece mobilya ve ev eşyası almayacak aynı zamanda evde çalışacak ustalara da bütçe ayırırken, ustaları da kendi isteklerine göre yönlendirerek istedikleri yapıyı oluşturmaya çalışacak. Haftanın birincisi büyük final yarışmaya hak kazanacak.

Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir?

Yarışmanın sunucusu Evrim Akın daha önce Çocuktan Al Haberi programının da sunuculuğunu üstlenmişti. 1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Akın, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Sektöre oyuncu olarak başlayan Akın Alemin Kralı dizisiyle adını duyurmuştu. Güzel oyuncu ilerleyen yıllarda sunuculuk kariyerine hız verdi ve şimdide Yeni Bir Ev adlı yarışmanın sunuculuğunu yapacak.

Yeni Bir EV ilk hafta yarışmacıları

Yarışmanın ilk haftasında yer alacak yarışmacılar henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Evrim AkınStar TvYarışma
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