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Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Şubat 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları

Gündemde ilgi odağı haline gelen 9 Şubat 2021 tarihli Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Star TV dizi, film ve programları haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 09-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 18:02
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Şubat 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 05:45’de Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu  programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'

04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:02
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DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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