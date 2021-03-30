İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Mart 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Star TV dizi, film ve programları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 30.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 18:01
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Mart 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00'da Mesut Yar ile Bugün başlıyor. Ardından 13:15'te Gerçeğin Peşinde ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 00:30’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alşan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Sefirin Kızı ( Tekrar)

18:45 STAR HABER

20:00 Yerli Sinema

00:30 Menajerimi Ara ( Tekrar)

03:30 Yabancı Sinema

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu

Popüler Haberler

Kanal 7 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Mart 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Devlet memurları başka iş yapabilir mi, cezası var mı?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Seksenler dizisi Butik Ali kimdir? Hakan Bulut
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Gerçek adı ne? Emre Törün oynadığı diziler
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan hakkında bilgiler
Açık cezaevi izinlerinde son durum ne, izinler uzatıldı mı?
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme yenilikleri neler? Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme indir
iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.