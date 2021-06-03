İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV dizi, film ve programları

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Star TV dizi, film ve programları hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 3 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde yer alıyor. Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe Star TV dizi, film ve programları haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:02
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 ÇEMBER

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 03.06.2021 09:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?

Popüler Haberler

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV dizi, film ve programları
Fox TV 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmek anlamı, tabiri nedir?
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Sadakatsiz 31. bölüm izle tek parça! Sadakatsiz son bölüm kesintisiz izle!
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin anlamları
emekli promosyon nasıl alınır? 2021 Emekli maaşı promosyonu en yüksek veren banka hangisidir?
3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal D yayın akışı
Show TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Son dakika! Emeklilik yaşı 8 sene daha erkene alındı
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
3 Haziran 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Haziran Perşembe at yarışı programı
Masaj salonları açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları kısıtlaması bitti mi, açıldı mı?
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir? Seyhan Taşdemir nereli, yaşı kaç?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Haziran 2021 Perşembe
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga nereli, yaşı kaç?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Haziran 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.