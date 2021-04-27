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Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Nisan 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Star TV dizi, film ve programları basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Star TV dizi, film ve programları haberinde Nisan 27 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 18:01
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Nisan 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 27 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Güzel Köylü
  • 06:00 Menajerimi Ara
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:15 Kağıt Ev
  • 17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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