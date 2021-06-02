İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV dizi, film ve programları

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Çarşamba Star TV dizi, film ve programları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 2 Haziran 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:19
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KABUKTAKİ HAYALET

22:15 KABUKTAKİ HAYALET

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Kabuktaki Hayalet filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 02.06.2021 18:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV dizi, film ve programları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
Kanal D'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Kanal D 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV dizi, film ve programları
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 yayın akışında ne var?
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytingleri
SGK askerlik borçlanması nedir, kimler askerlik borçlanmasından faydalanabilir? 2021 Askerlik borçlanması başvuru detayları
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı!
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Seksenler dizi oyuncusu Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan hakkında bilgiler
Giacomo Raspadori kimdir, hangi takımda oynuyor? Raspadori kaç yaşında?
Şok Market mağazalarında satışa çıkarılan Alcatel 1T 10'' tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.