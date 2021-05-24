Star TV Ufuk Özkan Süpermarket yarışması ile geliyor

Ufuk Özkan Süpermarket yarışması ile ekranlarda!

Oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanan Ufuk Özkan yeni bir yarışma programı ile ekranlarda olacak. En son Kalk Gidelim dizisinde yer alan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aileler Yarışıyor yarışma programını sunan Ufuk Özkan, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma programı Süpermarket’in sunuculuğunu yapacak. Global Medya yapımcılığı ile karşımıza çıkacak olan yarışma daha önce Kanal 6 ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı.

Yarışmada, ürünlerin tamamı gerçek bir market düzeninde hazırlanıyor fakat markalar bulunmuyor. Yarışmadaki tüm sorular ve etaplar ürünleri bulmaya yönelik olarak hazırlanıyor. Programda 3 takım bulunuyor. Herkes mutfak masasının masraflarını karşılayabilmek için yarışıyor. Birinci takım, kazandıkları ödüllerinin yanı sıra büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışıyor. Etaplardaki sorular ve cevaplarla ya da marketteki ürünleri bularak, yarışmacılar bir buçuk dakikalık sürelerini 3 buçuk dakikaya kadar çıkarabiliyor. Kazanılan süre zarfında marketten alışveriş yapılıyor. En fazla değerdeki alışverişi yapan takım, o miktarda para kazanıyor. Ayrıca markette yer alan özel ürünşer, toplanan ürünlere göre daha fazla para kazandırıyor. En büyük değerde ürün toplayan ekip, market içerisinde büyük ödülü aramaya başlıyor. Bu aramayı yapabilmek için onlara 4 sorulu bilmeceler eşlik ediyor. Süpermarket’te kazanılan para ödülü, hem de büyük ödül onların oluyor.

Süpermarket yakında Star TV ekranlarında başlayacak.