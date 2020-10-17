İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Star TV Sol Yanım'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu. Dizi kadrosu sosyal medyada paylaşılırken, dizinin konusu ile ilgili detaylar da açıklandı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 13:01
Star TV Sol Yanım'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında başlayacak olan Sol Yanım dizisinin izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Oyuncu kadrosu açıklanan dizi, bir BKM yapımı olarak ekranlardaki yerini alacak. Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstleneceği dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme aldı.

Geçmişte yaşanan aşkların günümüze etkisini anlatacak olan dizide yer alacak oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı. Dizi Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak.


Dizide zenginliğin en üst seviyesini yaşayan anne ve kızın eski hayatlarından eser kalmamasıyla birlikte küçük bir mahallede yaşamalarını anlatacak. Dizide bulunan anne ve kızın, Kutlusoy ailesi ile geçmişlerinin bağlı olması kız Serra ve Kutlusoy ailesinin oğlu Selim’in bir araya gelmesi ile sır perdesi aralanacak.

Dizide her yeni bölümde geçmiş ile ilgili yeni sırlar yeni cevaplar ortaya çıkacak. Sol Yanım dizisi gizemi ve içerisinde bulundurduğu aşk hikayesi ile izleyicilerin beğenisini almaya çalışacak.



Son Güncelleme: 17.10.2020 13:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sol YanımYeni Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Star TV Sol Yanım'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Savaşçı neden yayınlanmıyor? Savaşçı final bölümü olacakmı? Fox TV Savaşçı bitti mi, final yapacak mı?
Emanet dizisi Zuhal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2020 memur maaşları ne zaman yatıyor?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi'ne nasıl başvurulur?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Coronadan virüsünden ölenler nasıl defnedilir? Yıkama ve kefenleme yapılıyor mu?
SGK'den Erken Emeklilik Müjdesi! 5 Milyon Vatandaş Erken Emekli Olabilecek! Nasıl Erken Emekli Olabilirim?
Sevgili Geçmiş Perihan kimdir? Gerçek adı nedir? Mihriban Er hakkında bilgiler
Survivor Yasin ve Barış neden kavga etti, diskalifiye mi olacaklar?
Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Bu hafta 7 yeni film vizyona girecek ( 13 Aralık Cuma )
Cansız ve yıpranmış saçlar için evde bakım maske ve tarifleri
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Şartlı eğitim yardımı kaç ayda bir verilir? Şartlı eğitim yardımı yattı mı?
Engelli maaşı ne kadardır? 2020 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.