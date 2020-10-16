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Star TV Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu

Star TV yeni sezonunda ekranlara gelecek olan BKM yapımın üstlendiği Sol Yanım adlı dizinin ilk bakışı geldi. Yeni sezonda ekranlardaki yerini alacak olan yapım kadrosunda bir çok yeni yüzler barındırması ile birlikte, ünlü oyuncuları da bulundurmakta. İşte detaylar...

16 Ekim 2020 Cuma 18:55
Star TV Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu
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Yapıcılık görevinde BKM’ nin bulunduğu Sol Yanım adlı dizi yakında Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin senaryosunu Melis Civelek üstlenirken yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli yapacak.

Piyasada bulunan genç oyuncuları usta oyuncular ile bir araya getiren, eskiden günümüze kadar taşınmış aşklar ve tesadüfleri anlatacak olan dizinin başrolleri ise Özge Yağız, Cemre Baysel, Tolga Mendi, Cansel Elçin, Emre Bey ve Defne Samyeli yer almakta.

 

TESADÜFLER YAPILACAK YENİ BAŞLANGIÇLARIN HABERCİSİDİR!

Dizinin konusu, bir başına hayatı öğrenmeye çalışan Serra adlı genç bir kız ile aşırı derecede zengin bir hesaplara ve sırlar içinde yaşanan bir hayatın bulunduğu Kutlusoy ailesinin, tüm mal varlığının kalacağı yaramaz Selim’ i yer almaktadır.

 

 


Hikayenin bir yanında, tek başına hayatı öğrenen genç bir kız Serra ile olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara, sırlara boğulmuş hayatları ile içten içe kaynayan Kutlusoy, Ailesi’nin ele avuca sığmaz veliahtı Selim yer alıyor.

 

Sol Yanım adlı yeni dizide zenginlik ile birlikte gelen ihtişamı yaşamış ve daha sonrasında yeni bir mahalleye taşınarak yeni bir hayat kurmaya çalışan anne ve kızın aralarında bulunan sırlar ile mutluluk ve ihtişamın görsel kanıtı niteliğindeki Kutlusoy ailesinin, arap saçına dönmüş sırlarını ekranlara getirecek.

Aşk hikayelerin rastlantıya, rastlantıların yeni aşk hikayelerine kapı açtığı bu dizide çözülecek çok sır ve her çözümün ardından eşlik eden yeni bir sır var.

 

Sol Yanım adlı dizi Star TV’ de yayınlanmasının ardından dizi sektörüne yepyeni yıldız gençleri tanıtacak, güzel mekanlar, giyinişler ve tabii ki arabalar ile ekranların vazgeçilmezi olacak.

 

Sol Yanım Dizisi Bütün Oyuncuları:

Özge Yağız, Cemre Baysel, Tolga Mendi, Emre Bey, Cansel Elçin, Defne Samyeli, Deniz Batur, Esra Bezen Bilgin, Seda Akman, Benian Dönmez, Tuğçe Açıkgöz, Ergül Miray Şahin, Ecem Atalay, Emre Dinler, Ergül Miray Şahin, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Demet Genç, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Haydar Koyel, Ayşe Kırca ve Hasret Usneker.

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Son Güncelleme: 16.10.2020 18:55
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Anahtar Kelimeler:
Sol Yanım DizisiSol Yanım
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