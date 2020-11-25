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Star TV Sol Yanım 1.bölüm yayın günü ve tarihi

Sol Yanım dizisi ne zaman yayınlanacak? Sol Yanım dizisi hangi gün ekranlara gelecek? Sol Yanım dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Sol Yanım dizisinin konusu nedir? Sol Yanım dizisinin ilk bölümünün ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştur.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:13
Star TV Sol Yanım 1.bölüm yayın günü ve tarihi
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Sol Yanım Dizisi Hangi Tarihte Yayınlanacak?

Sol Yanım dizisinin yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli oturacaktır. Senaryosunu Melis Civelekli kaleme almıştır. Yapımcılığını üstlenen şirket BKM Yapım olmasıyla beraber Star Tv ekranlarında yer alacaktır. Sol Yanım dizisinin bütün hazırlıkları tamamlanarak çok merak edilen yayınlanacağı gün ve saat ise açıklanmıştır.

Oyuncu kadrosunda ise, Özge Yağız, Tolga Mendi, Deniz Barut, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin ve Defne Samyeli’nin yer alacağı Sol Yanım dizisinin hikayesi ise Zenginliğinin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahalleye yerleşerek yeniden başladığı hayatına alışmaya çalışan anne ile kızın sırlarının yanı sıra, ihtişamlı ve mutlu bir hayatın sembolü olan Kutlusoy ailesinin sırlarıyla birbirlerine ne şekilde düğümlendiklerini anlatacaktır.

Sol Yanım Dizisi Ne Zaman Başlayacak?


Oyunculuk hayatlarında başarılar elde eden ve çok sevilen oyuncuların bir arada olduğu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve hikayesi ile akıllarda merak uyandıran yeni dizi olan Sol Yanım 26 Kasım akşamı ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Her Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi yarın akşam ilk bölümü ile Star TV ekranlarında olacak.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımStar TvDiziYeni Dizi
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