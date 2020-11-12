Star Tv Sol Yanım 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Sol Yanım" ın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla büyük merak uyandıran genç yıldızların ve ustaların isimlerini bir araya getirdi. Yapımcılığını BKM'nin yaptığı, senaryosunu ise Melis Civelek'in yazdığı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Geçmişten geleceğe aşk ve tesadüf hikâyesi olan Sol Yanım'ın başrollerini Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin üstleniyor. İlk fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı. Sol Yanım dizisinin ilk bölümünün tarihi merak konusu ancak ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı belli değil.

Sol Yanım Konusu Ne

"Sol Yanım", genç yaşlarda kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenen ve annesine bakan Serra ve zengin Kutlusay Ailesi'nin varisi Selim'i izleyiciyle tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatının aksine, Kutlusay Konağı ve ailenin göz alıcı lüks hayatı hikayenin ana konusu olacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu olarak okuduğu ve Selim'in mecburi olarak devam ettiği Kuzey Üniversitesi, üniversite hayatına dair eğlenceli ve büyüleyici hikayelere sahne olacak. Kadrosunun genç oyunculardan oluştuğu dizi çarpıcı tarzları, gençler arasında yeni bir akıma neden olacak.