İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Star Tv Sol Yanım 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Sol Yanım dizisinin 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı izleyiciye sunuldu. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 22:57
Star Tv Sol Yanım 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı
Takip Et:

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Sol Yanım" ın ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla büyük merak uyandıran genç yıldızların ve ustaların isimlerini bir araya getirdi. Yapımcılığını BKM'nin yaptığı, senaryosunu ise Melis Civelek'in yazdığı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Geçmişten geleceğe aşk ve tesadüf hikâyesi olan Sol Yanım'ın başrollerini Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin üstleniyor. İlk fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı. Sol Yanım dizisinin ilk bölümünün tarihi merak konusu ancak ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı belli değil.


Sol Yanım Konusu Ne

"Sol Yanım", genç yaşlarda kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenen ve annesine bakan Serra ve zengin Kutlusay Ailesi'nin varisi Selim'i izleyiciyle tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatının aksine, Kutlusay Konağı ve ailenin göz alıcı lüks hayatı hikayenin ana konusu olacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu olarak okuduğu ve Selim'in mecburi olarak devam ettiği Kuzey Üniversitesi, üniversite hayatına dair eğlenceli ve büyüleyici hikayelere sahne olacak. Kadrosunun genç oyunculardan oluştuğu dizi çarpıcı tarzları, gençler arasında yeni bir akıma neden olacak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvSol YanımFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Hekimoğlu dizisi hangi tarihte, ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
En çok süt veren büyükbaş inek cinsleri hangileridir? süt ineği alırken nelere dikkat edilmeli?
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?
The Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları
AGİ tutarları Kasım 2020 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Devletten alınabilecek maddi yardımlar hangileridir? Başvuru şartları nelerdir?
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 13 Kasım 2020 Cuma
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
Kredi sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son gelişmeler neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.