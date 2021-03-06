Star TV Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisine yeni bir isim eklendi. Başrollerinde sevilen oyuncular Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu diziye Hande Oktan katıldı. Oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Oktan dizide Savcı Pınar rolü ile dahil olmuş oldu.

Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?

Dizide sert mizaçlı bir karaktere sahip olan Savcı Pınar, ciddi ve akıllı imajı ile dikkat çekiyor. Zahide’nin ölümünün ardından bir terslik olduğunu sezen Pınar, cinayeti çözme amacı ile Kadir ile ortak olacak.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Özcan Deniz

İrem Helvacıoğlu

Yıldız Kültür

Mustafa Uğurlu

İlhan Şen

Caner Şahin

Lila Gürmen