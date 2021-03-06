İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Star TV Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim dizisine yeni bir isim dahil oldu. Her Salı akşamı saat 20.00'da yayınlanan diziye Savcı Pınar rolü ile oyuncu Hande Oktan dahil oldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:08
Star TV Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?
Takip Et:

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisine yeni bir isim eklendi. Başrollerinde sevilen oyuncular Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu diziye Hande Oktan katıldı. Oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Oktan dizide Savcı Pınar rolü ile dahil olmuş oldu.

Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?

Dizide sert mizaçlı bir karaktere sahip olan Savcı Pınar, ciddi ve akıllı imajı ile dikkat çekiyor. Zahide’nin ölümünün ardından bir terslik olduğunu sezen Pınar, cinayeti çözme amacı ile Kadir ile ortak olacak.

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu

Özcan Deniz

İrem Helvacıoğlu

Yıldız Kültür

Mustafa Uğurlu

İlhan Şen

Caner Şahin

Lila Gürmen

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HandeOktan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Forgotten/unutulmuş film konusu
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İBB Sosyal Yardım Kartı nasıl alınır? Sosyal yardım kartı alma şartları nedir? Kimlere verilir?
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
Sarımsak yutmak faydalımıdır? Tüm diş sarımsağı yutmanın faydaları nelerdir?
Doğal gaz Aralık 2020'de geçerli olacak fiyat tarifeleri listesi
Jet Sosyete Yaşar diziden ayrılacak mı? Şevket hoca güldür güldüre dönünce ne olacak?
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Güncel gümüş fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2021 Cumartesi Süper Lig takımların maç yayın programı
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.