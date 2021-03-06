Star TV Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisine yeni bir isim eklendi. Başrollerinde sevilen oyuncular Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun bulunduğu diziye Hande Oktan katıldı. Oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Oktan dizide Savcı Pınar rolü ile dahil olmuş oldu.
Seni Çok Bekledim Savcı Pınar kimdir?
Dizide sert mizaçlı bir karaktere sahip olan Savcı Pınar, ciddi ve akıllı imajı ile dikkat çekiyor. Zahide’nin ölümünün ardından bir terslik olduğunu sezen Pınar, cinayeti çözme amacı ile Kadir ile ortak olacak.
Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu
Özcan Deniz
İrem Helvacıoğlu
Yıldız Kültür
İlhan Şen
Caner Şahin
Lila Gürmen
Son Güncelleme: 06.03.2021 13:08