Star TV Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları

Star TV'nin yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Özcan Deniz'in yapım şirketi Dnz Yapım tarafından hazırlanan ve başrolünde Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi tesadüflerle dolu bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu nedir?

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu

Ailesinden ayrı, yalnız bir iş adamı olan Kadir ile hayata tek başına tutunmaya çalışan fotoğrafçı Ayliz'in yolu beklenmedik bir şekilde kesişir. Bu tesadüf ileride yaşanacak mucizelerin ve maceraların başlangıcı olacaktır.

Başrollerini Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürhan Güzeyhuz, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Şehsuvar Aktaş, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi oyuncular bulunuyor.

Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak?

İlk fragmanı izleyici karşısına çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Fragmanda 'Yakında' ifadesi yer alırken, dizinin yeni yılın ilk haftalarında yayınlanması bekleniyor.