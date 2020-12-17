İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...

Star TV Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin güncel bilgileri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:25
Star TV Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Star TV'nin yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Özcan Deniz'in yapım şirketi Dnz Yapım tarafından hazırlanan ve başrolünde Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi tesadüflerle dolu bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak. 

Seni Çok Bekledim dizisinin konusu nedir?

Ailesinden ayrı, yalnız bir iş adamı olan Kadir ile hayata tek başına tutunmaya çalışan fotoğrafçı Ayliz'in yolu beklenmedik bir şekilde kesişir. Bu tesadüf ileride yaşanacak mucizelerin ve maceraların başlangıcı olacaktır. 

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerini Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürhan Güzeyhuz, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Şehsuvar Aktaş, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi oyuncular bulunuyor.

Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak?

İlk fragmanı izleyici karşısına çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Fragmanda 'Yakında' ifadesi yer alırken, dizinin yeni yılın ilk haftalarında yayınlanması bekleniyor. 



Son Güncelleme: 17.12.2020 00:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seni çok BekledimÖzcan Denizİrem HelvacıoğluStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!

Popüler Haberler

Star Tv haber spikeri Ece Belen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?
MEB Okulların güncel öğretmenlik hizmet puanları 2020
Arzum hisseleri ne zaman satılacak? Hisse fiyatı ne kadar olacak? Arzum borsa kodu
Lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun için malzemeler ve kolay lahmacun tarifi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir?
Haber Global spikeri Melis Hazal Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbrahim Benter kimdir? Koronavirüs ilacını bulduğunu söyleyen İbrahim Benter hakkında bilgiler
Instagram Lite nedir? Instagram Lite ne zaman çıkacak?
21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı? 21 Aralık'ta gökyüzünde neler olacak?
Yasak Elma dizisine yeni sezonda yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri
Bim 13 Eylül – 20 Eylül 2019 aktüel ürünler broşürü
İŞKUR ile 11 ilde bekçi alımı başvuruları başladı
Yerli solunum cihazı özellikleri nedir? Yerli ve milli solunum cihazı seri üretimine geçiliyor!
Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? 2020 Kimlik kaybolunca yeni kimlik için gerekli evraklar
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı dizisi konusu ve oyuncuları
Star TV Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
Süt parası nereye yatıyor? 2020 Çalışmayan anne süt parası ne kadardır?
BİM 17 Aralık 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
En çok izlenen romantik komedi türündeki filmler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.