Star TV Seni Çok Bekledim final mi yapacak?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı dizide şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin reyting açısından sıkıntı çektiği gelen bilgiler arasında. 21 Nisan Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde de istenilen rakamlara ulaşılamadığı iddia edildi.

12. bölümü ile evlerimize konuk olan dizi final mi yapacak sorusu yeniden akıllara geldi. Dizi Total'de 31, AB'de 26 ve 20+ABC1'de de 25. sırada yer aldı. Bu sonuçlar nedeniyle dizinin erken final yapabileceği iddia edilmeye başlandı.

Yönetmen koltuğundan Yasemin Türkmenli'nin oturduğu yapımda başrollerde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu oynuyor. Aynı zaman başarılı sanatçı Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin'de dizinin kadrosunda yer alıyor. Dizinin senaryo ekibinde de Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yer alıyor.