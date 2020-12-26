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Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları

Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 26 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 08:44
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları
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Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

 

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

 

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 26.12.2020 08:44
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok Bekledim
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