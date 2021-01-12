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Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 12 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:46
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
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Star TV Özcan Deniz’in ‘Seni Çok Bekledim’ isimli yeni dizi projesini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, proje tasarımı ise Özcan Deniz tarafından yapılıyor. Dizi çekimleri devam ederken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

 

Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in ilk bölüm çekimleri Dubai’de gerçekleştiriliyor. Dizisinin ilerleyen bölümler İstanbul’da çekilecek. Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

 

Seni Çok Bekledim başrol oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen dizinin erkek başrol oyuncusu Özcan Deniz olurken, kesinliği bilinmemekle birlikte kadın başrol oyuncusunun Burcu Özberk olacağı belirtildi. Dizide başrollere İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen, Durul Bazan, Nihan Büyükağaç, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür ve Alp İpin gibi başarılı oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:46
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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizSeni çok Bekledim
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