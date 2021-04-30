İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? haberimize göz atabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 21:30
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Takip Et:

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim 29 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin reytinglerde kaçıncı olduğu merak konusu oldu. 2021 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olan Seni Çok Bekledim dizisi ilk bölümüyle 3.45 Total reyting oranıyla 13.sırada yer aldı.

Yapımcıların yüksek beklentisi bu oranlarla karşılanmadı. Dizinin ilk 10’a girememesi hayal kırıklığı yaratsa da, ilerleyen bölümlerde reyting oranının artması bekleniyor.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizi Cuma akşamları yeni bölümleriyle Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yapımcıları ilk bölümde alınan düşük reyting oranlarına karşın dizinin ilerleyen bölümlerde üst sıralara çıkacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu nedenle dizinin şuan için final yapması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan diziyi izleyen kişilerden gelen yorumların olumlu olduğu görüldü. Özellikle sosyal medyada dizi hakkına iyi yorumların yapılması gelecek bölümler için umut vaat etti.




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReytingStar TvSeni çok BekledimDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Kırmızı Oda son bölüm
Kanal D HD izle! 30 Nisan Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm 588. bölüm tek parça izle!
Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Nisan 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman hakkında bilgiler
Bebeğin göz rengi kaçıncı ayda değişir? Bebeğin göz rengi olasılıkları
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.