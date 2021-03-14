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Star TV Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Final tarihi açıklandı mı?

Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, tüm hızıyla devam ederken dizi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Dizide Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı ve dizinin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidilmişti. Bu değişikliğin ardından dizinin izlenme oranı düştü ve dizinin final yapacağı öne sürüldü. Peki, Sefirin Kızı dizisi gerçekten final yapacak mı? Final tarihi ne zaman? İşte detaylar....

14 Mart 2021 Pazar 17:09
Star TV Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? Final tarihi açıklandı mı?
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Star TV’nin iddialı projelerinden olan Sefirin Kızı dizisi, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Pazartesi günleri izleyici ile buluşan dizinin bu hafta 44. bölümü yayınlanacak. Ancak diziyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Sağlık sorunları sebebiyle diziye devam edemeyen Neslihan Atagül’ün ayrılığı diziye yaramadı. Dizinin oyuncu kadrosundaki değişiklikler, dizinin izlenmesini azalttı ve bu sebeple dizinin final yapacağı gündeme geldi.

Sefirin Kızı dizisi final mi yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Neslihan Atagül’ün diziye veda etmesinin ardından, Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Ancak bu oyuncu değişikliği diziye yaramadı. Bu değişiklikle birlikte dizinin izlenmesi bir hayli düşerken, dizinin final yapacağı iddiası gündeme geldi. Ancak dizinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, dizinin bir süre daha ekranlara gelmeye devam edeceği öngörülüyor.

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde neler olmuştu?

Melek’i kaybeden Sancar perişan olmuştu ve kızını geri alabilmek için elinden gelen her şeyi vermeye hazırdı. Sancar’ın Melek’i kaybettiği duyan Mavi ise soluğu Sancar’ın yanında almıştı ve Sancar’a destek olmaya çalışmaktaydı. Mavi hakkında yeni bilgiler öğrenen Sancar ise Mavi ile yüzleşmişti. Bu yüzleşme Mavi ile Sancar’ın yakınlaşmasına sebep olmuştu. Melek ise yeni hayatından memnun değildi ve babasına geri dönmek için çabalıyordu.




Son Güncelleme: 14.03.2021 17:09
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Sefirin KızıStar Tv
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