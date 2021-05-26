Star TV Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 31.bölümü 26 Mayıs Çarşamba günü yayınlanması beklenmekteydi. Dizinin 30.bölümü 19 Mayıs Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer almaktadır. Dzinin 31.bölümü 26 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelmeyeceği duyuruldu. Peki Sadakatsiz 31.bölüm ne zaman?

Sadakatsiz 31.bölüm

Sadakatsiz dizisinin 31.bölümü 2 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin neden 26 Mayıs Çarşamba günü olmadığı ise henüz bilinmemektedir.

Dizinin 30.bölümünde Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir yola girmiştir.. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma yolundadır. Dizinin 31.bölümünde gelişecek olaylar merak edilmektedir.