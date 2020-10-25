Star TV Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda başlaması planlanan Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri İstanbul’da başladı. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerinde olacağı yeni dizinin çekimleri büyük ölçüde tamamlanırken dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Romantik bir dizi olması beklenen Seni Çok Bekledim, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı bir aşk dizisi olarak yayın hayatına hazırlanıyor. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, Seni Çok Bekledim dizisinin Ekim ayının son günlerinde izleyici ile buluşması bekleniyor.

Star TV’da yayınlanacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim’in Menajerimi Ara dizisinin ilk yayın günü olan Salı gününde seyirci karşısına çıkması düşünülüyor. Dizinin başlangıç tarihi olarak 27 Ekim Salı günü tahmin ediliyor.