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Star TV Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi?

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi merak edilirken, kanal yönetiminden sürpriz bir haber geldi. Reytinglerde düşüşe geçen dizi için devam kararı alındı.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:26
Star TV Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi?
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Star TV’nin Pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara yeni bölümleriyle sezona devam ediyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu diziye her hafta ünlü isimler konuk oluyor.

Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi?

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Denizcan Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pazar günü yayınlanan diğer dizilerle reyting yarışında geri kalan dizinin yakın zamanda ekranlara veda edeceği düşünülüyordu. Ancak Star TV yönetiminden gelen bilgilere göre dizinin yeni sezonda da devam edeceği bilgisi paylaşıldı.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:26
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Menajerimi AraStar Tv
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