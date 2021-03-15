Star TV Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi?

Menajerimi Ara yeni sezonda devam edecek mi?

’nin Pazar akşamları yayınlanan dizisiyeni bölümleriyle sezona devam ediyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu diziye her hafta ünlü isimler konuk oluyor.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Denizcan Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pazar günü yayınlanan diğer dizilerle reyting yarışında geri kalan dizinin yakın zamanda ekranlara veda edeceği düşünülüyordu. Ancak Star TV yönetiminden gelen bilgilere göre dizinin yeni sezonda da devam edeceği bilgisi paylaşıldı.