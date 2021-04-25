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Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı tek parça izle - Menajerimi Ara son bölüm

Star Tv ekranlarına gelen büyük bir ilgiyle izlenilen Menajerimi Ara dizisi son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölümü ve dizinin oyuncu ve karakterlerini sizler için araştırdık. İşte detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 23:00
Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı tek parça izle - Menajerimi Ara son bölüm
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Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm

 Star Tv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Menajerimi Ara dizisi beğenilerek izlenilmektedir. Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü sizlerle.

Menajerimi Ara son bölüm

Feris evlilik hayalleri kurar. Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle ise gerçekleri Feris’e söyleyip söylememek arasında kararsızdır. İspanyol oyuncusu Jose, reklam çekimi için İstanbul’a gelir. Geldiği andan itibaren Çınar’ı zor duruma soka Jose, kaybolarak işleri daha da karıştırır. Ajanstakilerin hepsi Jose’yi bulmak için seferber olurlar. Kıraç, Ceyda’nın oynadığı oyunları ortaya çıkarmakla uğraşır. Barış’ın yeni oynayacağı film ile yeni gelişmeler yaşanır. Ayla’nın Dicle ile ilgili sürprizi herkesi şaşkına çevirir. Feris’in Melisa ile yüzleşeceği şimdiden merak konusu olur. 

MENAJERİMİ ARA CANLI İZLE STAR TV!

Menajerimi Ara oyuncuları

Canan Ergüder (Feris Dikmen):

Ego yetenek ajansının menajerlerinden biridir. Özgüveni yüksek ve sert kişiliğine sahiptir. Dicle’nin patronudur. 

Barış Falay (Kıraç Özdal):

Dicle’nin babasıdır. Ego yetenek ajansının menajeridir. Dicle’nin kızı olduğunu herkesten saklar. 

Serhat Teoman (Serkan Tahtacı):

Ego ajans eski menajeridir. ABD’den yurduna dönmüştür. Berlin ajans sahibidir. Kıraç ile anlaşamaz ve Mayısda’nın babasından Ego ajansını satın alıp iki şirketi birleştirmeyi düşünür. 

Fatih Artman (Çınar Bilgin):

Ego ajansı menajerindendir. Duygusal bir kişiliği vardır. Müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyilli birisidir. 

Ahsen Eroğlu (Dicle Ertem):

Feris’in asistanıdır. Babası tarafından ilgi görmemiştir. Antalya’da büyümüştür. Babasını affetmeyen Dicle İstanbul’a gelerek ego ajansında çalışarak babasına kendini ispatlamaya çalışır. 

Ayşenil Şamlıoğlu (Peride Şener)

: Ego ajansında menajerdir ve genellikle Yeşilçam oyuncularının menajerliğini yapmaktadır. Kendisi oldukça yetenekli birisidir. 

Gamze Karaduman (Gülin):

Kıraç’ın asistanıdır. Kıraç’a çok sadıktır. 

Deniz Can Aktaş (Barış Havas):

Feris’in menajerliğini yaptığı oyunculardan biridir. 

Semi Sırtıkkızıl (Emrah):

Çınar’ın asistanıdır. Neşeli ve dedikoducu birisidir. 

Aslı Mavitan (Mayısda):

Kıraç’ın eşidir. 

Nazlı Senem Ünal (Jülide):

Ego ajansının asistanıdır. Oyunculuk hayalleri vardır. 

İdeal Beran Kotan (Aydın)

: Barış’ın abisidir. 

Yaprak Medine (Beren):

Mayısda’nın kızıdır.

Pınar Ünsal (Leyla):

Dicle’nin annesidir. 

Bedir Bedir (Bekir):

Ego ajansın çaycısıdır.

Duygu Şen (Ece):

Magazin muhabiridir. 

 

Buse Sinem İren (Meral):

Dicle’nin çocukluk arkadaşıdır. 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraDiziYeni BölümOyuncu
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