Star TV Menajerimi Ara dizisine Kemal Başar konuk oyuncu oluyor

Star TV’nin Pazar akşamı yayınlanan dizisi Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor.

Menajerimi Ara’ya sürpriz konuk!

Ay Yapım tarafından hazırlanan, başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı dizinin bu haftaki yeni bölümüne ünlü oyuncukonuk oluyor.

Menajerimi Ara 36. yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak.