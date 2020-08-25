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Star TV Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi çekim yerleri

Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara nerede çekiliyor sorusunun yanıtı belli oldu. Menajerimi Ara fragmanı yayınlandı.

25 Ağustos 2020 Salı 23:05
Star TV Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi çekim yerleri
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Menajerimi Ara dizisinin nerede ve hangi mekanlarda çekildiği merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul’daki bir iş merkezinin bulunduğu semt izleyicilerin merak ettiği konu başlıkları içerisinde bulunuyor.

Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor?


Star TV televizyonunun 2020 / 2021 sezonunda ekranlara gelecek Menajerimi Ara dizisi İstanbul Maslak’taki iş merkezlerinde çekiliyor. Çekimler yalnızca Maslak’ta değil, İstanbul Ataşehir’deki lüks konutlarda da yapılacak.

Menajerimi Ara Ego Ajansı nerede?

Dizide en fazla kullanılan mekanlardan birisi EGO ajansı olacak. Ego menajerlik ajansı Maslak’ta bulunuyor ve rezidans olarak da kullanılmakta olan son derece geniş bir mekan.

Menajerimi Ara çekimleri nerede yapılıyor?

Menajerimi Ara dizisinin çekimlerinin yapılacağı bir diğer yer ise İstanbul Beykoz ilçesindeki eski kundura fabrikası olacak. Öte yandan Çamlıca tepesi ve Beykoz civarındaki manzaralı alanlarda da çok sayıda çekim yapılması bekleniyor.




Son Güncelleme: 25.08.2020 23:05
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Menajerimi AraStar Tv
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