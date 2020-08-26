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Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları

Star TV ekranlarında başlayan yeni dizi Menajerimi Ara izleyiciler tarafından sevilerek takip edildi. İlk bölümü yayınlanan dizi hakkında izleyiciler görüşlerini birbiri ile paylaştı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:58
Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları
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Yeni sezona hazırlanan Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos Salı akşamı yayınlanan ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Henüz dizilerin başlamadı dönemde yayın hayatına giren yeni dizi izleyiciler tarafından oldukça iyi bir şekilde izlendi.

Menajerimi Ara dizisi hakkında yorum ve izleyici görüşleri


Tanıtımlarında izleyiciyi heyecanlandırmayan dizi merak edilerek izlendi. İzleyici olarak konu oldukça beğenildi. Konu olarak sevilen dizinin ilerisi için neler olacağına dair ipuçları vermesi pek hoş olmadı. İzleyici olarak gelecek bölümlerde neler olacağı tahmin edilebiliyor. Dizide bulunan oyuncular yetenekleri ile diziye ayrı bir hava katmış. Ancak daha gizemli bir dizi yapılabilirdi. Tuba Büyüküstün diziye renk katmış. Ayrıca dizide bulunan Ahsen Eroğlu oyunculuğu ile izleyiciyi mest ediyor.

Diziye genel olarak bakıldığında beklentileri karşılayacak türden bir dizi olduğu söylenebilir. Oyunculuk ve dizide bulunan mekanlar diziyi cazip kılıyor. Yeni bölümler ile birlikte dizinin gidişatı daha çok belli olur gibi duruyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 14:58
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