Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Star Tv'de yeni programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın tanıtım fragmanı yayınlandı.
01 Nisan 2021 Perşembe 03:52
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STAR TV tarafından duyurulan yeni müzik programı Kuzeyin OğluVolkan Konak’ın tanıtımfragmanı yayınlandı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ekranlara geri döneceğini ve hazır olduğunu belirten Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni programının tanıtımı fragmanı yayınlandı. Yapımcılığı Poll Production ve Global Medya üstlenilen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı çalışmaları tamamlandı.
Çekimlerine ilerleyen günlerde başlanacağı açıklanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının ekranlara bomba gibi giriş yapması bekleniyor.
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