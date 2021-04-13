Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

Yapımcılığını Poll Production ile Global Medya’nın yaptığı, her hafta birbirinden ünlü isimler ile eğlence ve müzik keyfi yaşatacak “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” Star TV ekranlarında başlıyor! Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Volkan Konak, uzun zaman devam eden suskunluğunu bozarak tekrardan sevdikleri ile bir araya geliyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, birbirinden özel konukları ve efsane bölümleri ile Cuma akşamlarında seyirciye unutulmaz anlar yaşatacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta Cuma akşamları saat 20:00’de Star TV’de!