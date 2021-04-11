Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?

Uzun bir aradan sonra ekranlara gelmek üzere çekimlerine başlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının yayın tarihi merak ediliyor. Yapımcılığı Poll Production ve Global Medya tarafından üstlenen programın yayın tarihi açıklamaları sonrasında Volkan Konak severleri araştırmalarına hız verdi.

Yapılan açıklamalar ile birlikte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 16 Nisan 2021 Cuma akşamından itibaren Star Tv ekranlarında olacağı belirtildi.

Her hafta farklı bir konukla program yapacağı belirtilen Volkan Konak’ın Karadeniz müziği ile izleyenleri büyüleyeceği açıklananlar arasında yerini aldı.