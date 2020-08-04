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Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?

Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 4 Ağustos 2020 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar? haberi güncel ayrıntılarını Ağustos 4 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

04 Ağustos 2020 Salı 22:57
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
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Koliba Film tarafından ortaya konan yeni dizi Kazara Aşk Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türündeki dizinin yayınlanacağının açıklanması sonrasında izleyiciler de yaz sezonunda izleyecekleri yapımın oyuncu kadrosunda kimler olduğunu araştırmaya başladılar.

Star TV kapsamında yaz sezonu içinde yayınlanacakları ifade edilen Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü Günde, Sol Yanım ve Seni Çok Bekledim gibi dizilerin yanı sıra Kazara Aşk dizisinin de yayınlanacağı açıklandı. Bu yapım ile beraber Star TV’nin haftanın tüm günlerinde yayınlayacağı bir dizisi olmuş oldu.


Koliba Film geçtiğimiz sene içinde Masum Değiliz ve Canevim isimli dizileri ortaya koymuş, bu dizilerin geniş izleyici kitlesine ulaşmamasında kaynaklı maddi zarar etmişti. Yapım firmasının şimdiki amacı ise Kazara Aşk dizisi ile yaptığı maddi zararı telafi etmek.

Romantik komedi türünde izlenecek olan dizinin genel konusuna bakıldığında birbirini tanımayan iki gencin kazara karşılaşmaları ve birbirlerine aşık olmaları izlenecek.

Kazara Aşk Dizisi Oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olacağına ilişkin yapılmış herhangi bir açıklama bulunmamakta. Dizide oynayacak olan oyuncuların belli olması halinde yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.08.2020 22:57
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