Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk ne zaman başlıyor?

Kazara Aşk dizisinin yapımcılığını Koliba Film üstlenmektedir. Dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yapacak. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatkıoğlu ele alacak. Dizinin başrollerinde Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.
Dizinin ilk tanıtımı 30 Nisan Cuma akşamı yayınlandı. Üniversite hayatından sonra sevdiği adamla evlenme hayalleri kuran güzel bir genç kızın hikayesi anlatılmaktadır. Zengin bir ailenin çocuğu olan genç bir adamla kaza sonra sonrası yolları kesişir. Şimal Artvinlidir. Civan ise Gaziantepli. Bir kaza sonrası hayatları birbirine değecektir. Dizi yakın bir tarihte yayına girecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Uğur Çavuşoğlu
Servet Pandur
Selin Işık
Sadi Celil Cengiz
Burak Tamdoğan
Deniz Altan
Burakhan Yılmaz
Ali Haydar Çataltepe
Öykü Candanadam
Çağdaş Tekin
Nermin Aslan
Nalan Örgüt
Billur Pınar Yılmaz