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Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk ne zaman başlıyor?

Star TV'de Koliba Film ortaklığıyla yeni bir dizi yayın hayatına girecek. Kazara Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kazara Aşk dizisinin ilk tanıtımı,seyirciler tarafından beğenildi. Star TV'de yayınlanacak olan Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Kazara Aşk dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Kazara Aşk dizisi ilk tanıtım fragmanı...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:54
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk ne zaman başlıyor?
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Kazara Aşk dizisinin yapımcılığını Koliba Film üstlenmektedir. Dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yapacak. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatkıoğlu ele alacak. Dizinin başrollerinde Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

Dizinin ilk tanıtımı 30 Nisan Cuma akşamı yayınlandı. Üniversite hayatından sonra sevdiği adamla evlenme hayalleri kuran güzel bir genç kızın hikayesi anlatılmaktadır. Zengin bir ailenin çocuğu olan genç bir adamla kaza sonra sonrası yolları kesişir. Şimal Artvinlidir. Civan ise Gaziantepli. Bir kaza sonrası hayatları birbirine değecektir. Dizi yakın bir tarihte yayına girecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Uğur Çavuşoğlu

Servet Pandur

Selin Işık

Sadi Celil Cengiz

Aycan Koptur

Burak Tamdoğan

Deniz Altan

Burakhan Yılmaz

Ali Haydar Çataltepe

Öykü Candanadam

Çağdaş Tekin

Nermin Aslan

Nalan Örgüt

Billur Pınar Yılmaz




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:54
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