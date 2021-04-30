Star TV Kazara Aşk 1. bölüm tanıtım fragmanı

Star TV ekranlarının geçen haftalarda çekimlerine başlanan yeni dizisi Kazara Aşk’ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını Koliba Film’in yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği,senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu’nun kaleme aldığı ekranların yeni dizisi Kazara Aşk’ın başrollerinde ise Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler bulunuyor.

İkili bir kaza sonucunda tanışıp, hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. İkilinin hikayesini mizahi bir dil ile ekrana verecek olan Kazara Aşk yakında Star TV ekranlarında!

