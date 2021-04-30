İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Star TV Kazara Aşk 1. bölüm tanıtım fragmanı

Star TV'de yeni başlayacak olan dizi Kazara Aşk'ın tanıtım filmi yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda dizinin çekimlere başlanması ile birlikte, seyirciler dizinin konusunu oldukça merak etti. Tüm detaylar haberimizde.

30 Nisan 2021 Cuma 22:22
Star TV Kazara Aşk 1. bölüm tanıtım fragmanı
Takip Et:

Star TV ekranlarının geçen haftalarda çekimlerine başlanan yeni dizisi Kazara Aşk’ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını Koliba Film’in yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği,senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu’nun kaleme aldığı ekranların yeni dizisi Kazara Aşk’ın başrollerinde ise Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Zülal Güler bulunuyor.

İkili bir kaza sonucunda tanışıp, hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. İkilinin hikayesini mizahi bir dil ile ekrana verecek olan Kazara Aşk yakında Star TV ekranlarında!





Son Güncelleme: 30.04.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kazara AşkStar TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi
Son Yaz 19. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Fox TV
Son Yaz 19. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Fox TV
Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?
Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?

Popüler Haberler

ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2021 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2021 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2021 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2021
Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir? 2021 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2021
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Star TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon nerede yayınlanacak?
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Gardiyan ne demektir, ne iş yapar?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
Mitra isminin anlamı nedir, ne demek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.