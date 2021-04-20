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Star Tv Kağıt Ev tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dün akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kağıt Ev dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Star TV Kağıt Ev tekrar bölümlerinin yayınlanacağı günler…

20 Nisan 2021 Salı 22:25
Star Tv Kağıt Ev tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
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Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan, yönetmenliğini ise Şenol Sönmez’in üstlendiği Kağıt Ev dizisinin başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis, Nihal Koldaş, Nejat Uygur, Yaşar Uzel, Helin Kandemir, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut, Bulut Teker gibi isimler yer alıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizinin tekrar bölümlerinin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağı belli oldu:

  • 20 Nisan Salı: 00.15
  • 21 Nisan Çarşamba: 00.15 / 05.00
  • 22 Nisan Perşembe: 00.15
  • 23 Nisan Cuma: 00.15 / 05.00

Kağıt Ev her Pazartesi saat 20:00’de Star TV ekranlarında!




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:25
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KağıtEvTekrarBölümleriNeZamanYayınlanacak
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