Star Tv Kağıt Ev tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan, yöne
tmenliğini ise Şenol Sönmez’in üstlendiği Kağıt Ev
dizisinin başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis, Nihal Koldaş, Nejat Uygur, Yaşar Uzel, Helin Kandemir, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut, Bulut Teker gibi isimler yer alıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizinin tekrar bölümleri
nin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağı belli oldu:
- 20 Nisan Salı: 00.15
- 21 Nisan Çarşamba: 00.15 / 05.00
- 22 Nisan Perşembe: 00.15
- 23 Nisan Cuma: 00.15 / 05.00
Kağıt Ev her Pazartesi saat 20:00’de Star TV ekranlarında!
Son Güncelleme: 20.04.2021 22:25
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