Star Tv Kağıt Ev tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

20 Nisan Salı: 00.15

21 Nisan Çarşamba: 00.15 / 05.00

22 Nisan Perşembe: 00.15

23 Nisan Cuma: 00.15 / 05.00

Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan, yötmenliğini ise Şenol Sönmez’in üstlendiğidizisinin başrol kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis, Nihal Koldaş, Nejat Uygur, Yaşar Uzel, Helin Kandemir, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut, Bulut Teker gibi isimler yer alıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizininnin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağı belli oldu:

Kağıt Ev her Pazartesi saat 20:00’de Star TV ekranlarında!