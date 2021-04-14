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Star TV Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli oldu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev'in yayın tarihi açıklandı. Dizi severler, Star Tv Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli ne zaman? sorularını araştırmaya devam ediyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:43
Star TV Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli oldu
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Star Tv tarafından yapılan açıklamalar sonrasında duyurulan Kağıt Ev dizisi yayın tarihi merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı araştırılıyor.

Yapımcılığı 03 Medya, yönetmenliği Şenol Sönmez’in olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis, Nihal Koldaş, Nejat Uygur, Yaşar Uzel, Helin Kandemir, Bülent Gültekin, Tuğçe Aykut ile Bulut Teker ekranların sevilen isimleri yer alırken yapılan açıklamalar sonrasında Kağıt Ev dizisinin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Kağıt Ev ilk bölümü ile 19 Nisan Pazartesi Star TV’de.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 13:43
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