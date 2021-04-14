Star Tv Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı 19 Nisan 2021 Pazartesi
Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Kağıt Ev dizisi ilk bölüm fragmanı sonrasında araştırılmaya başlandı. 19 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek Kağıt Ev dizisinin fragmanı araştırılıyor.
14 Nisan 2021 Çarşamba 03:24
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Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Kağıt Ev dizisi fragmanı yayınlanması sonrasında merak edilmeye başlandı. İlk bölümü 19 Nisan 2021Pazartesi akşamı saat 20.00’da yayınlanacak olan Kağıt Ev dizisi fragmanı araştırılanlar arasında yerini aldı.
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